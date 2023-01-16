В Железногорском районе обнаружен вирус АЧС
Африканская чума свиней выявлена в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет Железногорского района».
Инфицированный объект определен сегодня решением специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области.
Введен карантин. В связи с этим проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания и ликвидации инфицированного объекта на территории Железногорского района.