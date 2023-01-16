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В Железногорском районе обнаружен вирус АЧС

Африканская чума свиней выявлена в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет Железногорского района».

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Вирус АЧС обнаружили в останках диких кабанов. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на АЧС.

Инфицированный объект определен сегодня решением специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области.

Введен карантин. В связи с этим проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания и ликвидации инфицированного объекта на территории Железногорского района.
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