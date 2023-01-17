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Курские студенты могут принять участие в спортивно-развлекательном турнире

В Курске оборудуют купели для купания во время Крещения

В Курске с 1 февраля начинается тестовый режим работы системы платных парковок

Доходы бюджета Министерства имущества Курской области за 2022 год выросли в двое

Многодетные семьи имеют право на однократное получение компенсации взамен бесплатного земельного участка

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