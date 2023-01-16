  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Доходы бюджета Министерства имущества Курской области за 2022 год выросли в двое

Доходы консолидированного бюджета Министерства имущества Курской области за 2022 год составили более 1,1 млрд рублей.

Читайте также

Этот показатель в 2 раза выше по сравнению с 2021 годом.

В частности, на 31% выросли доходы областного бюджета – они составили 125,6 млн рублей. При подсчете этой суммы учитываются аренда и продажа земельных участков и имущества.

В городской бюджет поступило 367 млн рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году. Доходы муниципальных районов составили более 671 млн рублей.

 Кроме того, по итогам реализации программы приватизации областного имущества в 2022 году в доход бюджета Курской области поступило около 15,6 млн рублей. Также в региональную казну перечислено почти 23 млн рублей дивидендных выплат и 23 млн рублей неналоговых доходов и доходов от прибыли унитарных предприятий Курской области
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские студенты могут принять участие в спортивно-развлекательном турнире

В Курске оборудуют купели для купания во время Крещения

В Курске с 1 февраля начинается тестовый режим работы системы платных парковок

Многодетные семьи имеют право на однократное получение компенсации взамен бесплатного земельного участка

ПАО «Квадра» снова ведет раскопки на проспекте Дружбы

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске