Доходы бюджета Министерства имущества Курской области за 2022 год выросли в двое

Доходы консолидированного бюджета Министерства имущества Курской области за 2022 год составили более 1,1 млрд рублей.

Этот показатель в 2 раза выше по сравнению с 2021 годом.В частности, на 31% выросли доходы областного бюджета – они составили 125,6 млн рублей. При подсчете этой суммы учитываются аренда и продажа земельных участков и имущества.В городской бюджет поступило 367 млн рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году. Доходы муниципальных районов составили более 671 млн рублей.Кроме того, по итогам реализации программы приватизации областного имущества в 2022 году в доход бюджета Курской области поступило около 15,6 млн рублей. Также в региональную казну перечислено почти 23 млн рублей дивидендных выплат и 23 млн рублей неналоговых доходов и доходов от прибыли унитарных предприятий Курской области