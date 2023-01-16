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В Курске с 1 февраля начинается тестовый режим работы системы платных парковок

C 1 февраля до 1 марта начинается тестовый режим работы системы платных парковок в Курске.

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В переходный период стоянка автомобилей бесплатная.

После час парковки обойдётся горожанам в 30 рублей, первые 15 минут — бесплатные, чтобы водитель мог высадить или забрать пассажиров. Перед зданием железнодорожного вокзала бесплатный период длится 30 минут. Места платных парковок оборудованы камерами видеонаблюдения, информационными и запрещающими знаками, на дорогах нанесена разметка.

Платные парковки будут созданы на Красной и Привокзальной площадях города, улицах Ленина, Радищева, Дзержинского, Карла Маркса, Гоголя, Верхней Луговой, Челюскинцев и Кати Зеленко.
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