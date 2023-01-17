Изменения отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

В Отделении Социального фонда России по Курской области информируют, что с 1 января вступили в силу изменения по предоставлению мер поддержки работникам, подвергшимся радиоактивному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 1 января 2023 года изменены сроки подачи заявления:● лицам, получившим вознаграждение за предыдущий период, меры соцподдержки предоставляются в проактиве (решение выносится до 1 апреля);● для приобретающих право впервые подача заявления в любое время, но не ранее 1 января года, следующего за годом возникновения права.Также изменён порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием.С 1 января 2023 года пересмотр денежной компенсации осуществляется в проактивном режиме:● при усилении группы инвалидности – со дня установления;● при уменьшении группы и при изменении состава семьи – с 1-го числа следующего месяца.