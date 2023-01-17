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Изменения отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

В Отделении Социального фонда России по Курской области информируют, что с 1 января вступили в силу изменения по предоставлению мер поддержки работникам, подвергшимся радиоактивному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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С 1 января 2023 года изменены сроки подачи заявления:

● лицам, получившим вознаграждение за предыдущий период, меры соцподдержки предоставляются в проактиве (решение выносится до 1 апреля);
● для приобретающих право впервые подача заявления в любое время, но не ранее 1 января года, следующего за годом возникновения права.

Также изменён порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием.

С 1 января 2023 года пересмотр денежной компенсации осуществляется в проактивном режиме:

● при усилении группы инвалидности – со дня установления;
● при уменьшении группы и при изменении состава семьи – с 1-го числа следующего месяца.
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