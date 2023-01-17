В 2023 году запланирована реконструкция 9 участков тепловых сетей

В 2023 году в рамках концессионного соглашения между ПАО «Квадра» и администрациями города Курска и Курской области запланирована реконструкция 9 участков тепловых сетей протяженностью 14 км.





Работы пройдут на улицах 50 лет Октября, Павлуновского, Веспремской, Орловской, Большевиков, Суворовской, Энтузиастов, Студенческой,Косухина, Мыльникова, Аэродромной, Кольцова, Пирогова, Ломоносова, Пионеров, Асеева, проспектах Хрущева и Дружбы, в проезде Сергеева, на Майском бульваре, в 1-м Суворовском переулке. Объем предстоящей реконструкции будет уточнен, в том числе по итогам гидравлических испытаний.Кроме того, в перечень мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону будет включен ремонт дополнительных участков, в частности магистральной сети по проспекту Дружбы, где с 2019 года произошло 4 порыва, последний – в январе текущего года. Причина повреждений – внешняя коррозия и высокий уровень износа: сеть введена в эксплуатацию в 1983 году.