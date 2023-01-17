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Рекомендации по безопасности купания на Крещение

Завтра православные христиане будут отмечать Крещение Господне.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Спасатели напоминают: купание без подготовки в ледяной проруби — это всегда большой риск для здоровья. Поэтому важно позаботиться о собственной безопасности и правильно подготовиться к окунанию в прорубь.

Рекомендации по безопасности:
— необходимо проконсультироваться с врачом. От окунания в прорубь лучше воздержаться, если у вас имеются хронические заболевания или признаки простуды и ОРВИ;
— купаться необходимо только в оборудованных местах. На территории областного центра их три;
— для купания понадобятся купальник или плавки, полотенце или простыня для обтирания, а для подхода к проруби — обувь на нескользкой подошве или шерстяные носки. И не забудьте о комплекте сухой сменой одежды, в которую необходимо будет переодеться после купания;
— тело должно быть горячим, но не потным. Для этого перед купанием необходимо сделать небольшую зарядку;
— в купели можно находиться НЕ БОЛЕЕ одной минуты;
— после купания нужно обязательно согреться. Разотритесь полотенцем. Наденьте сухую теплую одежду и выпейте заранее припасенный горячий чай;
— нельзя употреблять спиртные напитки перед купанием.
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