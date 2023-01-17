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Рекомендации по безопасности купания на Крещение

В Курске ликвидируют наркотические надписи

В 2023 году запланирована реконструкция 9 участков тепловых сетей

Изменения отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

Курские студенты могут принять участие в спортивно-развлекательном турнире

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