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Лента новостей / В России

Доступен новый сервис пользователям «Госуслуг»

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».

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Оповещения будут приходить с «Госуслуг», сообщает Минцифры РФ.

Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из  социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей, платёжная информация загрузится автоматически.

Новый сервис доступен пользователям с подтвержденной учетной записью. Чтобы настроить оповещения, необходимо:
– в профиле «Госуслуг» зайти в раздел «Связанные аккаунты»;
– напротив значка «ВКонтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код, система автоматически перенаправит на страницу соцсети;
– разрешить «ВКонтакте» отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг».

Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от «Госуслуг» или от официального сообщества «Госуслуг» в соцсети «ВКонтакте».
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