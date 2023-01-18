Доступен новый сервис пользователям «Госуслуг»

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».

Оповещения будут приходить с «Госуслуг», сообщает Минцифры РФ.Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей, платёжная информация загрузится автоматически.Новый сервис доступен пользователям с подтвержденной учетной записью. Чтобы настроить оповещения, необходимо:– в профиле «Госуслуг» зайти в раздел «Связанные аккаунты»;– напротив значка «ВКонтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код, система автоматически перенаправит на страницу соцсети;– разрешить «ВКонтакте» отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг».Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от «Госуслуг» или от официального сообщества «Госуслуг» в соцсети «ВКонтакте».