Доступен новый сервис пользователям «Госуслуг»
Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».
Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей, платёжная информация загрузится автоматически.
Новый сервис доступен пользователям с подтвержденной учетной записью. Чтобы настроить оповещения, необходимо:
– в профиле «Госуслуг» зайти в раздел «Связанные аккаунты»;
– напротив значка «ВКонтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код, система автоматически перенаправит на страницу соцсети;
– разрешить «ВКонтакте» отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг».
Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от «Госуслуг» или от официального сообщества «Госуслуг» в соцсети «ВКонтакте».