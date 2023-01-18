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Лента новостей / В регионе

В МФЦ Курской области появилась возможность распечатать документы с «Госуслуг»

С этого года жители Курской области могут получить бумажные копии электронных документов из личного кабинета на портале госуслуг: справок, выписок, свидетельств, разрешений.

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Распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Документ имеет юридическую силу наравне с подлинником.

Проверить доступность услуги можно в разделе «Заявления» в личном кабинете «Госуслуг». Для этого нужно выбрать услугу, в результате которой был сформирован электронный документ. Если сервис доступен в МФЦ, справа появится подсказка — «Бумажная копия в МФЦ».
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