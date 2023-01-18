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Сегодня, 19 января на 7 улицах Курска отключат отопление и горячую воду

19 января, теплоэнергетики проведут ремонт участка тепломагистрали на ул. Павлуновского.

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Там зафиксирован высокий расход подпиточной воды, поэтому принято решение оперативно провести упредительный ремонт и заменить изношенный участок теплосети.

На время работ — с 10:00 до 16:00 — будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
— ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50 — ул. Дзержинского, 65/2, — ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2, — ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 48, 48а, 48в, 65, 65а, — ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68, — ул. Большевиков, 93, 97, — ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.
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