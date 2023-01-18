Курскстат проводит выборочное наблюдение доходов населения
В Курской области ежегодно с 2012 года проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Как пояснили в Курскстате, исследование осуществляется для формирования статистики о доходах граждан, видах источников доходов и количестве получателей денежных средств в семье, а также о размерах выплат при участии в социальных программах.
Результаты выборочного наблюдения будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.