Курскстат проводит выборочное наблюдение доходов населения

В Курской области ежегодно с 2012 года проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В 2023 году Курскстат планирует обследовать 672 домохозяйства, в том числе 96 семей с детьми. Выборочное наблюдение проводят случайным образом.Как пояснили в Курскстате, исследование осуществляется для формирования статистики о доходах граждан, видах источников доходов и количестве получателей денежных средств в семье, а также о размерах выплат при участии в социальных программах.Результаты выборочного наблюдения будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.