Состоялось первое заседание совета регионального отделения «Движения Первых»

Теперь оно объединяет все молодежные организации и движения страны, в том числе проекты «Вертикаль», «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников».

В состав регионального отделения вошли руководители детских и общественных организаций Курской области, которые уже сегодня утвердили план работы, предстоящих мероприятий и проектов.На данный момент официально запущена работа двух первичных отделений – в Медвенском районе на базе Медвенской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева и в гимназии №4 города Курска.Подать свою заявку и стать участником большого проекта можно на сайте https://будьвдвижении.рф/