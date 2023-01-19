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Лента новостей / В регионе

Состоялось первое заседание совета регионального отделения «Движения Первых»

Теперь оно объединяет все молодежные организации и движения страны, в том числе проекты «Вертикаль», «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников».

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В состав регионального отделения вошли  руководители детских и общественных организаций Курской области, которые уже сегодня утвердили план работы, предстоящих мероприятий и проектов.

На данный момент официально запущена работа двух первичных отделений – в Медвенском районе на базе Медвенской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева и в гимназии №4 города Курска.

Подать свою заявку и стать участником большого проекта можно на сайте https://будьвдвижении.рф/
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