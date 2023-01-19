В школах-интернатах организуют футбольные команды

На базе курских школ-интернатов будут организованы футбольные команды.

Поддержать идею готов Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие» из Санкт-Петербурга.Планируется, что футбольные команды будут организованы на базе 11 школ-интернатов. В четырёх занятия уже начались, с ребятами работают профессиональные тренеры. Во всех интернатах региональное министерство образования и науки создаст дополнительные ставки. Помочь с преподавателями готовы федерации футбола города Курска и Курской области.Благотворительный фонд «Добродушие» берёт на себя обеспечение детей экипировкой, закупку инвентаря и оборудования.Регулярные тренировки по планам начнутся с середины февраля.Уже в конце апреля состоится футбольный фестиваль. Команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где в мае пройдёт традиционный международный детский футбольный турнир.