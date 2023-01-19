  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В школах-интернатах организуют футбольные команды

На базе курских школ-интернатов будут организованы футбольные команды.

Читайте также

 Поддержать идею готов Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие» из Санкт-Петербурга.

Планируется, что футбольные команды будут организованы на базе 11 школ-интернатов. В четырёх занятия уже начались, с ребятами работают профессиональные тренеры. Во всех интернатах региональное министерство образования и науки создаст дополнительные ставки. Помочь с преподавателями готовы федерации футбола города Курска и Курской области.

Благотворительный фонд «Добродушие» берёт на себя обеспечение детей экипировкой, закупку инвентаря и оборудования.

Регулярные тренировки по планам начнутся с середины февраля.
Уже в конце апреля состоится футбольный фестиваль. Команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где в мае пройдёт традиционный международный детский футбольный турнир.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья технические средства реабилитации выдают в прокат

Курские предприятия могут получить денежную компенсацию за работников из других регионов

Состоялось первое заседание совета регионального отделения «Движения Первых»

На железнодорожном вокзале ведутся ремонтные работы

В МФЦ Курской области появилась возможность распечатать документы с «Госуслуг»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске