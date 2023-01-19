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Лента новостей / В регионе

Курские предприятия могут получить денежную компенсацию за работников из других регионов

Это новая мера поддержки компаний, испытывающих потребность в привлечении работников из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства. 

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Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин в конце прошлого года. На эти цели в Фонде пенсионного и социального страхования предусмотрено около 1 млрд рублей.

В регионе сформирован список предприятий, которые нуждаются в кадрах и готовы их привлекать из других регионов, а также перечень востребованных профессий, должностей и специальностей.

Для участия в программе работодателю необходимо через личный кабинет на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» представить в органы службы занятости соответствующее заявление с перечнем свободных рабочих мест.

Через 3 месяца после трудоустройства потребуется направить заявление на получение субсидии в Фонд пенсионного и социального страхования. В настоящее время на Единой цифровой платформе формируется единый перечень востребованных профессий, с которым смогут ознакомиться соискатели со всей страны.

В правительстве России предполагают, что такая господдержка позволит трудоустроить более 3,8 тысячи человек.
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