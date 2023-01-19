Гражданам с ограниченными возможностями здоровья технические средства реабилитации выдают в прокат

Правительство Российской Федерации продолжает повышать качество и доступность услуг для лиц, имеющих инвалидность, а также создавать условия для их самореализации.

С 2021 года воплощается концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 2025 года.Так, на базе комплексных центров социального обслуживания населения Курской области работают пункты проката технических средств реабилитации. В них ТСР временно предоставляют инвалидам, гражданам старшего возраста и находящимся в трудной жизненной ситуации.Костыли, трости, ходунки, инвалидные коляски отдают заявителям бесплатно на период не более 3 месяцев.Информацию о работе пунктов проката ТСР можно получить в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства и на сайте https://kurskoedolgoletie.ru/tsr/map/.