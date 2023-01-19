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Лента новостей / В регионе

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья технические средства реабилитации выдают в прокат

Правительство Российской Федерации продолжает повышать качество и доступность услуг для лиц, имеющих инвалидность, а также создавать условия для их самореализации.

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С 2021 года воплощается концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 2025 года.

Так, на базе комплексных центров социального обслуживания населения Курской области работают пункты проката технических средств реабилитации. В них ТСР временно предоставляют инвалидам, гражданам старшего возраста и находящимся в трудной жизненной ситуации.

Костыли, трости, ходунки, инвалидные коляски отдают заявителям бесплатно на период не более 3 месяцев.
Информацию о работе пунктов проката ТСР можно получить в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства и на сайте https://kurskoedolgoletie.ru/tsr/map/.
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