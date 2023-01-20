В Курске пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису
Стартовала регистрация на семейные соревнования по шахматам и настольному теннису.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
ШАХМАТЫ:
￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 10:15 – начало соревнований.
￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 11:30 – начало соревнований.
￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 14:00 – начало соревнований.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 10:15 – начало соревнований.
￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 11:30 – начало соревнований.
￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 14:00 – начало соревнований.
Участие в спартакиаде бесплатное.
Награждение победителей и призеров соревнований пройдет сразу после мероприятия.