В Курске пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису

Стартовала регистрация на семейные соревнования по шахматам и настольному теннису.

Состязания пройдут 29 января на базе ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина 4Б) в развлекательном центре «Галактика».ШАХМАТЫ:￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 10:15 – начало соревнований.￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 11:30 – начало соревнований.￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 14:00 – начало соревнований.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 10:15 – начало соревнований.￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 11:30 – начало соревнований.￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 14:00 – начало соревнований.Участие в спартакиаде бесплатное.Награждение победителей и призеров соревнований пройдет сразу после мероприятия.