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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису

Стартовала регистрация на семейные соревнования по шахматам и настольному теннису.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Состязания пройдут 29 января на базе ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина 4Б) в развлекательном центре «Галактика».

ШАХМАТЫ: 
￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 10:15 – начало соревнований. 
￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 11:30 – начало соревнований. 
￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 14:00 – начало соревнований. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 
￼10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 10:15 – начало соревнований. 
￼11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте 5-7 лет. 11:30 – начало соревнований. 
￼12:45-13:00– регистрация команд с детьми в возрасте 8-9 лет. 14:00 – начало соревнований.
Участие в спартакиаде бесплатное.

Награждение победителей и призеров соревнований пройдет сразу после мероприятия.
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