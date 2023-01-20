Курская область готовится к пожароопасному сезону 2023 года
До конца апреля рекомендовано провести совместные штабные тренировки по этому направлению.
Комплекс мер касается необходимых мероприятий при осложнении пожароопасной обстановки. К ним относятся установка запрещающих аншлагов, включение в работу общественных объединений пожарной охраны, казачества и волонтеров, организация непрерывной разъяснительной работы с детьми.
Планируется проводить непрерывный мониторинг пожароопасной обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.