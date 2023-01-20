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Лента новостей / В регионе

Курская область готовится к пожароопасному сезону 2023 года

До конца апреля рекомендовано провести совместные штабные тренировки по этому направлению.

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В ближайший месяц будет уточнен перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей, садоводства и огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. Органам местного самоуправления необходимо проработать вопрос о возможности установки систем видеомониторинга в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения пожаров.

Комплекс мер касается необходимых мероприятий при осложнении пожароопасной обстановки. К ним относятся установка запрещающих аншлагов, включение в работу общественных объединений пожарной охраны, казачества и волонтеров, организация непрерывной разъяснительной работы с детьми.

Планируется проводить непрерывный мониторинг пожароопасной обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.
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