27 января состоится интерактивный урок истории
27 января в 11:00 в центре досуга «Сказка» состоится интерактивный урок истории, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В программе мероприятия просмотр фильма «Судьба человека». Кинокартина рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь.
После просмотра пройдёт обсуждение фильма с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Кроме этого, будет работать выставка «Оружие Победы» общественной организации «Гранит».