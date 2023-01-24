27 января состоится интерактивный урок истории

27 января в 11:00 в центре досуга «Сказка» состоится интерактивный урок истории, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Проект был создан для популяризации среди школьников отечественных художественных и документальных фильмов военной тематики с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.В программе мероприятия просмотр фильма «Судьба человека». Кинокартина рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь.После просмотра пройдёт обсуждение фильма с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Кроме этого, будет работать выставка «Оружие Победы» общественной организации «Гранит».