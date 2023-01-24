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В Курске усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Курские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усиливают профилактическую работу на железнодорожных переездах Московской железной дороги в 2023 году. 

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В рамках акции «Внимание: переезд!» организованы рейды, в ходе которых автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Мероприятия проходят на 30 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением на участках Курск – Орёл, Курск – Льгов, Курск – Касторная, Льгов – Псёл, Ворожба – Курск.

В Курской области в прошлом году по сравнению с 2021-м выросло количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы.

Для повышения безопасности железнодорожных переездов в МЖД уделяют большое внимание их техническому состоянию. 
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