В Курске усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Курские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усиливают профилактическую работу на железнодорожных переездах Московской железной дороги в 2023 году.

В рамках акции «Внимание: переезд!» организованы рейды, в ходе которых автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.Мероприятия проходят на 30 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением на участках Курск – Орёл, Курск – Льгов, Курск – Касторная, Льгов – Псёл, Ворожба – Курск.В Курской области в прошлом году по сравнению с 2021-м выросло количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы.Для повышения безопасности железнодорожных переездов в МЖД уделяют большое внимание их техническому состоянию.