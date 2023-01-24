Курский депутат сложил свои полномочия из-за видео из Мексики

Вчера губернатор Курской области сообщил об уходе из думского комитета депутата, который ранее стал известен тем, что на новогодние праздники отдыхал в Мексике.

«Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию» - написал в своем телеграмм канале Роман Старовойт.Видео с Васильевым из Мексики, который наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения», появилось в конце новогодних праздников. Он отдыхал вместе с женой Светланой, которая тоже является депутатом областной думы.Позже Васильев объяснял свою поездку тем, что в Мексике рожала его супруга, которой врачами было рекомендована проживание в теплой стране после тяжелого течения болезни Covid-19 на поздних сроках беременности.Ролик, по его словам, был записан для близких и не рассчитывался на широкую аудиторию.