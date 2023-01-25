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В Курске состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника

Он объявлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

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Церемония прошла в спортивно-концертном комплексе и собрала 2,5 тысячи представителей педагогического сообщества. Их поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В регионе начинается реализация Стратегии развития образования на период до 2030 года. В её рамках будут реализованы 9 проектов.

В 2023 году намечено строительство школ на пр. Дериглазова и Плевицкой, завершится реконструкция школы №45, запланирован ремонт 10 школьных спортзалов. В этом году в образовательных организациях Курской области запланировано создание 36 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в селах и малых городах, технопарка «Кванториум» на базе лицея-интерната № 1, центра цифрового образования детей «IT-куб» в школе №14 Железногорска, еще в 29 школах будет внедряться цифровая среда.
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