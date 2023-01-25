  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На центральных улицах Курска демонтируют 40 рекламных конструкций

По словам начальника отдела эстетики комитета архитектуры и градостроительства Светланы Лужбиной, улицы Ленина и Карла Маркса должны соответствовать требованиям дизайн-кода.

Читайте также

Поэтому сегодня и завтра здесь будут демонтированы 40 объектов.

— Указанные конструкции нарушают требования правил благоустройства областного центра. Всем собственникам заранее были направлены уведомления о нарушении правил, где ставили срок для устранения, но ничего с их стороны не было сделано, — подчеркнула Светлана Лужбина.

Ещё одним адресом станет улица Радищева, 87. Сегодня там уже в четвертый раз демонтируют вывеску, появившуюся вновь.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника

Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

Курский депутат сложил свои полномочия из-за видео из Мексики

На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы

Курских студентов ждет спортивная ночь

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске