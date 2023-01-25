На центральных улицах Курска демонтируют 40 рекламных конструкций

По словам начальника отдела эстетики комитета архитектуры и градостроительства Светланы Лужбиной, улицы Ленина и Карла Маркса должны соответствовать требованиям дизайн-кода.

Поэтому сегодня и завтра здесь будут демонтированы 40 объектов.— Указанные конструкции нарушают требования правил благоустройства областного центра. Всем собственникам заранее были направлены уведомления о нарушении правил, где ставили срок для устранения, но ничего с их стороны не было сделано, — подчеркнула Светлана Лужбина.Ещё одним адресом станет улица Радищева, 87. Сегодня там уже в четвертый раз демонтируют вывеску, появившуюся вновь.