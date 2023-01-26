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Лента новостей / В регионе

В Курской области в ближайшие годы пройдёт масштабная реконструкция инженерных сетей

Программа подготовлена по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

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Курская область подготовила проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры и направила в ППК «Фонд развития территорий».

Всего финансирование программы на 2023-2024 гг. составило 1,443 млрд рублей, из них 948,2 млн рублей — деньги Фонда, оставшиеся — совокупные средства областного, местного бюджетов и дополнительных источников.

Поставлено 10 первоочередных задач. Первичная и самая срочная: замена аварийного участка теплосети в Курске от улицы Студенческой до пересечения с проспектом Дружбы.

В 2024 году планируется  модернизация канализационных коллекторов Курска, начало реконструкции водопроводной ветки «Береза – Железногорск», реконструкцию водопроводных и канализационных сетей в посёлке им. К. Либкнехта, теплосети в посёлке Иванино Курчатовского района и по ул. Голенькова в Железногорске.
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