В Курской области в ближайшие годы пройдёт масштабная реконструкция инженерных сетей

Программа подготовлена по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Курская область подготовила проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры и направила в ППК «Фонд развития территорий».Всего финансирование программы на 2023-2024 гг. составило 1,443 млрд рублей, из них 948,2 млн рублей — деньги Фонда, оставшиеся — совокупные средства областного, местного бюджетов и дополнительных источников.Поставлено 10 первоочередных задач. Первичная и самая срочная: замена аварийного участка теплосети в Курске от улицы Студенческой до пересечения с проспектом Дружбы.В 2024 году планируется модернизация канализационных коллекторов Курска, начало реконструкции водопроводной ветки «Береза – Железногорск», реконструкцию водопроводных и канализационных сетей в посёлке им. К. Либкнехта, теплосети в посёлке Иванино Курчатовского района и по ул. Голенькова в Железногорске.