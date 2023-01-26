В Курске первично оборудуют более тысячи платных парковочных места

В Курске на первом этапе оборудуют 1034 платных парковочных места, 114 мест — для категории инвалидов.

С 1 февраля начнется пробная работа новой системы, все оборудование заработает в штатном режиме, плата взиматься не будет.Девять парковочных зон заработают на Красной и Привокзальной площадях, улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, Дзержинского, Верхней Луговой, Гоголя, Челюскинцев, Кати Зеленко.Стандартная зона парковки — 30 рублей в час, время бесплатной стоянки — 15 минут. На Красной и Привокзальной площадях стоимость составит 100 рублей в час — она обусловлена большим скоплением машин в течение дня. Время бесплатной стоянки возле Привокзальной площади — 30 минут. Оплата — через СМС или приложение «Парковки Курск». За неоплаченную парковку — штраф 1000 рублей.На парковках появится видеонаблюдение. 22 видеокамеры в рамках системы «Безопасный город» будут установлены для безопасности и предупреждения правонарушений.