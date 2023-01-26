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Как оплатить проезд в новых автобусах

Оплата производится самостоятельно при входе в салон автобуса.

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Приложив карту к обозначенному специальным знаком месту на терминале, необходимо дождаться положительно значка на считывающем устройстве и только после этого убрать карту. Если не дождаться положительно значка, повторная оплата той же картой возможна через 1 минуту. Деньги спишутся с карты автоматически, билет терминал не выдает. Контролер легко проверит, оплачен ли проезд, приложив вашу карту к считывающему устройству.

 Своевременно оплачивайте проезд, так как штраф за безбилетный проезд 1500 рублей.
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