Как оплатить проезд в новых автобусах

Оплата производится самостоятельно при входе в салон автобуса.

Приложив карту к обозначенному специальным знаком месту на терминале, необходимо дождаться положительно значка на считывающем устройстве и только после этого убрать карту. Если не дождаться положительно значка, повторная оплата той же картой возможна через 1 минуту. Деньги спишутся с карты автоматически, билет терминал не выдает. Контролер легко проверит, оплачен ли проезд, приложив вашу карту к считывающему устройству.Своевременно оплачивайте проезд, так как штраф за безбилетный проезд 1500 рублей.