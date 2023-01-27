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Лента новостей / В регионе

Для защиты границы в Курскую область прибывают дополнительные силы Минобороны

Губернатор поручил сделать все необходимое для того, чтобы воины как можно быстрее приступили к защите границ.

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Как пишет «Курская Правда» - в Курской области  сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Погрануправления и Росгвардии и других силовых ведомств, которые отражают все удары противника в приграничье.

— Эта работа продолжается. В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению, устройства дополнительных сил и средств, чтобы наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области, — подчеркнул глава региона в ходе еженедельного совещания.
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