«Курская Правда» - в Курской области сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Погрануправления и Росгвардии и других силовых ведомств, которые отражают все удары противника в приграничье.Как пишет
— Эта работа продолжается. В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению, устройства дополнительных сил и средств, чтобы наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области, — подчеркнул глава региона в ходе еженедельного совещания.
Для защиты границы в Курскую область прибывают дополнительные силы Минобороны
Губернатор поручил сделать все необходимое для того, чтобы воины как можно быстрее приступили к защите границ.