С января куряне начнут получать единую квитанцию на оплату ЖКУ

С января 2023 года расширяется территория формирования единого информационного пространства сферы ЖКХ Курской области.

Один из элементов ЕИП ЖКХ – предоставление жителям единого платёжного документа за все ЖКУ.Это обеспечит формирование и доставку единого платежного документа потребителям и его оплату во всех кассах по приёму платежей с минимальной комиссией.Уже в этом месяце жители города Курска и области получат единый платежный документ, в который будут включены начисления Регионального оператора фонда капитального ремонта, Спецавтобазы по уборке г. Курска, МУП «Курскводоканал», АО «Курскоблводоканал».В платёжки включены начисления от 2 до 4 поставщиков ЖКУ, за каждым закреплен QR-код с его реквизитами. Оплатить квитанцию можно традиционными способами: через банк, почтовое отделение, мобильные приложения.