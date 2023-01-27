  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С января куряне начнут получать единую квитанцию на оплату ЖКУ

С января 2023 года расширяется территория формирования единого информационного пространства сферы ЖКХ Курской области. 

Читайте также

Один из элементов ЕИП ЖКХ – предоставление жителям единого платёжного документа за все ЖКУ.

Это обеспечит формирование и доставку единого платежного документа потребителям и его оплату во всех кассах по приёму платежей с минимальной комиссией. 

Уже в этом месяце жители города Курска и области получат единый платежный документ, в который будут включены начисления Регионального оператора фонда капитального ремонта, Спецавтобазы по уборке г. Курска, МУП «Курскводоканал», АО «Курскоблводоканал». 

В платёжки включены начисления от 2 до 4 поставщиков ЖКУ, за каждым закреплен QR-код с его реквизитами. Оплатить квитанцию можно традиционными способами: через банк, почтовое отделение, мобильные приложения.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В посёлок имени Маршала Жукова будет ездить маршрутный автобус

Курские дети могут отдохнуть в санатории бесплатно

Для защиты границы в Курскую область прибывают дополнительные силы Минобороны

Как оплатить проезд в новых автобусах

Курян приглашают на мультимедийную выставку

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске