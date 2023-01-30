В 2023 году в Курской области пройдет модернизация объектов водоснабжения

Определены муниципальные образования для участия в региональной программе «Чистая вода в Курской области».

На модернизацию объектов водоснабжения выделено 34,2 млн рублей, из них 32,7 млн рублей – из областной казны, 1,5 млн рублей – из бюджетов муниципальных образований.Реконструкция пройдет на объектах водоснабжения в селе Бараново Горшеченского района – 8,8 млн рублей, селе Верхний Любаж Фатежского района – 13,2 млн рублей, селе Дичня Курчатовского района – 6,8 млн рублей, городе Дмитриеве – 5,4 млн рублей. Всего запланирована реконструкция и строительство 10 объектов водоснабжения.В том числе будут построены 2 водовода от водозабора НВА, который введен в эксплуатацию после реконструкции в 2022 году. Это позволит обеспечить централизованное водоснабжение участков, выделенных отдельным категориям граждан, в частности многодетным семьям. На эти цели будет направлено 214,8 млн рублей, из которых 165,03 млн рублей – средства федерального бюджета.