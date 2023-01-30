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Лента новостей / В регионе

В Курской области успешно работает трехуровневая система здравоохранения

 В регионе организована трехуровневая система оказания онкологической помощи.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Практически в каждой поликлинике или центральной районной больнице есть первичный онкологический кабинет.
Однако не во всех учреждениях первого уровня и не во всех ситуациях удастся подтвердить или исключить диагноз, поэтому в таком случае пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи.

В Курской области их три. В течение этого и следующего года планируется открытие двух - в Рыльске и еще один в Курске. Эти центры хорошо оснащены, в них проводятся необходимые дообследования. После подтвержденного диагноза человека направляют в учреждение третьего уровня.

В Курском онкологическом центре проводится окончательное обследование или та диагностика, которая по каким-то причинам не могла быть выполнена в учреждениях первого или второго уровня. Если выясняется, что онкопатологии нет, то человек направляется по месту жительства для дальнейшего наблюдения.
После лечения все пациенты находятся на диспансерном наблюдении.
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