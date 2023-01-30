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Курские школьники получают бесплатное горячее питание

В комитете образования Курска рассказали, что 23 437 школьников начальных классов и 6646 детей из многодетных, малоимущих семей обеспечены бесплатным горячим питанием. 

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Кроме того, 624 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 358 детей из семей граждан, участвующих в выполнении специальной военной операции, получают двухразовое горячее питание.

 Вопросы организации горячего питания и улучшения его качества регулярно рассматриваются на заседаниях педагогических советов, родительских собраниях, используются разнообразные формы общественного контроля.

Как рассказали в ведомстве, качество блюд в общеобразовательных организациях регулярно контролируется бракеражными комиссиями. Также контроль за организацией питания еженедельно осуществляют независимые комиссии родительской общественности. 
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