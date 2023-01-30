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К 1000- летию Курска планируется вывести из эксплуатации ТЭЦ-4

Председатель Правительства Курской области Алексей Смирнов провел в режиме ВКС совещание с генеральным директором ПАО «Квадра» Ксенией Сухотиной.

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В ходе совещания обсудили проект по выводу из эксплуатации Курской ТЭЦ-4 и дальнейшему развитию этой территории в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска.

Паровые котлы ТЭЦ-4  были введены в работу в 1932-1937 годах, паровая турбина эксплуатируется уже более 40 лет, возраст водогрейных котлов - от 34 до 57 лет.
Основное оборудование теплоэлектроцентрали морально и физические устарело.

В связи с планом реновации центральной части города к юбилейной дате прорабатывается вопрос разделения зоны теплоснабжения от ТЭЦ-4 между ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР. В связи с увеличением их зон теплоснабжения предполагается провести реконструкцию оборудования Курской ТЭЦ-1.
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