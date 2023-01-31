Законы, вступившие в силу в феврале

Повышение ряда социальных выплат, рост маткапитала, ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть – об этих и других изменениях февраля.

- В феврале маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции- 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит 586946,72 рубля и 775 628,25 рубля- для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникло. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.- Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 т909,03 рубля.- Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 925,71 рубля.- Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.- Появится административная ответственность за неиспользование оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.- Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.- В профильный закон об охоте вносят изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявить нарушения и вести профилактическую работу. Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.- Региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.- Истекает срок, в течении которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО.