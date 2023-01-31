Законы, вступившие в силу в феврале
Повышение ряда социальных выплат, рост маткапитала, ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть – об этих и других изменениях февраля.
- Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 т909,03 рубля.
- Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 925,71 рубля.
- Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
- Появится административная ответственность за неиспользование оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.
- Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.
- В профильный закон об охоте вносят изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявить нарушения и вести профилактическую работу. Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.
- Региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.
- Истекает срок, в течении которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО.