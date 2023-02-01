Молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить гранты на развитие

В этом году, как и в прошлом, молодые бизнесмены и социальные предприятия Курской области могут получить гранты до полумиллиона рублей на развитие.

На такую поддержку в региональном бюджете предусмотрено около 12 млн рублей. На финансирование могут претендовать предприниматели до 25 лет включительно и предприятия, вошедшие в реестр социальных.Грантовая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О старте конкурса Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области сообщит позже. Кроме того, для этих категорий в центре «Мой бизнес» доступны специальные образовательные программы, там же можно получить консультации.