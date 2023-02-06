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Куряне смогут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления

Куряне с помощью интернет-опроса могут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений, оказывающих услуги жителям муниципальных образований Курской области.

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Опрос будет открыт в течение всего 2023 года.

В него включены работа муниципального транспорта, качество  предоставления услуг ЖКХ, в том числе тепло-, водо-, электро- и газоснабжение, обслуживание и ремонт автодорог. Голосование позволит оценить эффективность деятельности глав и депутатов муниципалитетов, а также руководителей организаций и учреждений, оказывающих услуги населению.

Проголосовать можно на официальном социологическом портале Курской области https://соцпортал46.рф/survey/ в разделе «Опросы/Анкеты»
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