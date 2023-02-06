Куряне смогут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления

Куряне с помощью интернет-опроса могут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений, оказывающих услуги жителям муниципальных образований Курской области.

Опрос будет открыт в течение всего 2023 года.В него включены работа муниципального транспорта, качество предоставления услуг ЖКХ, в том числе тепло-, водо-, электро- и газоснабжение, обслуживание и ремонт автодорог. Голосование позволит оценить эффективность деятельности глав и депутатов муниципалитетов, а также руководителей организаций и учреждений, оказывающих услуги населению.Проголосовать можно на официальном социологическом портале Курской области https://соцпортал46.рф/survey/ в разделе «Опросы/Анкеты»