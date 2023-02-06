  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске планируют строительство канализационной станции

В Курске в районе Элеваторного переулка планируют строительство канализационной станции.

Читайте также

Как рассказали в комитете ЖКХ, сети КНС не относятся к системе коммунального хозяйства. Собственник — дочерняя компания завода «Элеватормельмаш». Насосное оборудование на участке вышло из строя,  капитальный ремонт подстанции компания не планирует из-за отсутствия средств.

В комитете ЖКХ подчеркнули, что в связи с крайней степенью износа строительных конструкций и оборудования существующей канализационной насосной станции для обеспечения водоотведения жилых домов, расположенных в Элеваторном переулке, принято решение о строительстве новой КНС.

Уже начаты работы по проектированию, средства предусмотрены в бюджете 2023 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 1 марта в Курской области установят новые дорожные знаки и информационные таблички

С 1 февраля увеличен размер выплаты при рождении ребёнка

Курянин стал участником шоу «Суперниндзя»

Полномочия по отлову собак переданы в администрации округов областного центра

Куряне смогут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске