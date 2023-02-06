В Курске планируют строительство канализационной станции
В Курске в районе Элеваторного переулка планируют строительство канализационной станции.
В комитете ЖКХ подчеркнули, что в связи с крайней степенью износа строительных конструкций и оборудования существующей канализационной насосной станции для обеспечения водоотведения жилых домов, расположенных в Элеваторном переулке, принято решение о строительстве новой КНС.
Уже начаты работы по проектированию, средства предусмотрены в бюджете 2023 года.