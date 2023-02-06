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Полномочия по отлову собак переданы в администрации округов областного центра

С 1 января 2023 года полномочия по отлову собак переданы в администрации округов областного центра.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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До этого обращениями граждан по отлову животных без владельцев занимался комитет городского хозяйства.

В настоящее время проводятся аукционные мероприятия, после чего в окружных администрациях будут определены организации, которые займутся отловом безнадзорных животных.

Сейчас информация, которая приходит от горожан, сформировывается в заявки для исполнения в первую очередь.

Так, куряне могут обратиться в Сеймском округе по телефонам: 37-02-09, 37-01-01;
в Центральном округе - 70-22-94;  70-22-86;
в Железнодорожном округе - 26-10-54, 26-05-84.
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