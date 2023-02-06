С 1 января 2023 года полномочия по отлову собак переданы в администрации округов областного центра.

До этого обращениями граждан по отлову животных без владельцев занимался комитет городского хозяйства.В настоящее время проводятся аукционные мероприятия, после чего в окружных администрациях будут определены организации, которые займутся отловом безнадзорных животных.Сейчас информация, которая приходит от горожан, сформировывается в заявки для исполнения в первую очередь.Так, куряне могут обратиться в Сеймском округе по телефонам: 37-02-09, 37-01-01;в Центральном округе - 70-22-94; 70-22-86;в Железнодорожном округе - 26-10-54, 26-05-84.