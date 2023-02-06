В Курске продолжают строить военный госпиталь

Для курских военнослужащих продолжается строительство военного госпиталя.

Учреждение рассчитано на 150 мест, с поликлиникой. Строительством госпиталя занимается специализированная Военно-строительная компания.На сегодняшний день рабочие поднимают монолитный каркас будущих корпусов клиники, кладут кирпичные стены и прокладывают инженерные коммуникации.Отдельно будут построены локальные очистные сооружения для дождевых стоков на рельеф и с согласованием точки сброса в водный объект.В госпитале будет лечебно-диагностический корпус с палатным блоком, предусмотрены хирургия, анестезиология и реанимация, неврология, терапия, стоматология, эндоскопическое, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения. Также здесь смогут принимать пострадавших в авариях и катастрофах, будут созданы 2 вертолетные площадки.