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Курянин стал участником шоу «Суперниндзя»

13 февраля в 20:00 на СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с участием Ивана Бакланова из Курска.
Фото предоставлено телеканалом СТС

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Ему, как и другим 174 атлетам, предстоит пройти самую сложную полосу препятствий в мире.

Иван работает слесарем-сантехником, по словам участника, спорт в его жизни присутствует только на работе, когда нужно разгрузить фуры или помочь кому-то занести вещи.

Съёмки масштабном телешоу проходили в Минеральных Водах. Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры. Проект снимали в холодную и дождливую погоду, поэтому трассу периодически сушили, а участникам выдавали обувь с антискользящим покрытием.

Чтобы согреться, герои упражнялись на гимнастическом шесте, а ведущие — видеоблогер Дмитрий Масленников и капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев — танцевали на вышке рядом с теплопушкой. Возле зрительской трибуны участников поддерживала певица и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.
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