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С 1 февраля увеличен размер выплаты при рождении ребёнка

С 1 февраля 2023 года размер выплаты при рождении ребёнка проиндексирован на 11,9% и составляет 22,9 тысяч рублей.

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Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

По итогам 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1779 семей в Курской области. Выплата предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России.

Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребёнка.
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