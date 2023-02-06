С 1 февраля увеличен размер выплаты при рождении ребёнка
С 1 февраля 2023 года размер выплаты при рождении ребёнка проиндексирован на 11,9% и составляет 22,9 тысяч рублей.
По итогам 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1779 семей в Курской области. Выплата предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.
До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России.
Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.
По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребёнка.