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Продолжается конкурс «Лучший зимний двор России»

Курян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», организованном партией «Единая Россия».
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Он проходит по следующим номинациям:

- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»;
- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура»;
- «Лучшее зимнее оформление двора».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку, приложив к ней эссе и фотографию, на сайте https://life-konkurs.er.ru/. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри рассмотрит их и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование.
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