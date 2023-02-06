Продолжается конкурс «Лучший зимний двор России»
Курян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», организованном партией «Единая Россия».
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»;
- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура»;
- «Лучшее зимнее оформление двора».
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку, приложив к ней эссе и фотографию, на сайте https://life-konkurs.er.ru/. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.
С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри рассмотрит их и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование.