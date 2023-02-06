Продолжается конкурс «Лучший зимний двор России»

Курян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», организованном партией «Единая Россия».

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Он проходит по следующим номинациям:- «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»;- «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура»;- «Лучшее зимнее оформление двора».Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку, приложив к ней эссе и фотографию, на сайте https://life-konkurs.er.ru/. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри рассмотрит их и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование.