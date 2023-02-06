8 февраля в Курске отметят 80-летие освобождения города

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - программа праздничных мероприятий насыщенная. В некоторых учреждениях культуры города Курска тематические встречи, дискуссионные площадки и выставки уже начались на минувшей неделе. Главные торжества, посвящённые 80-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, состоятся 8 февраля. Они начнутся с церемонии возложения венков и цветов к памятникам, затем у выставочного центра «Курск- город воинской славы» развернётся выставка. Кроме того, весь день в городе будут звучать песни Победы.