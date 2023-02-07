В Курской области продолжается реализация стратегических проектов

Вопросы осуществления ряда крупных инфраструктурных проектов обсуждались на совещании, которое провел губернатор Курской области Роман Старовойт.

На проспекте Победы продолжается реконструкция парка «Патриот». На сегодняшний день на объекте завершена прокладка сетей водоснабжения, электроснабжения, выполнена подготовка подпорных стен под облицовку гранитными плитами. До 1 мая подрядчик должен завершить все работы.В Поныровском районе на месте строительства мемориального комплекса «Курская битва» выполнена планировка территории, расчищен участок и выполнена забивка пробных свай.В текущем году состоится масштабная реконструкция теплосетей в областном центре. Основной объем будет выполнен в Северо-Западном районе города Курска.На 48 улицах областного центра пройдут масштабные ремонтные работы, кроме того, будет проведена замена дорожного покрытия трассы в Поныровском районе.Продолжается разработка проекта реконструкции улицы Ленина «от фасада до фасада».В течении года планируется провести реконструкцию двух фонтанов: на площади Рокоссовского и улице Карла Маркса, также начнутся работы по проектированию объектов на Московской площади и улице Ленина. Запланировано проведение ремонта восьми памятников, посвященных Великой Отечественной войне.