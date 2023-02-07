В Курской области продолжается реализация стратегических проектов
Вопросы осуществления ряда крупных инфраструктурных проектов обсуждались на совещании, которое провел губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Поныровском районе на месте строительства мемориального комплекса «Курская битва» выполнена планировка территории, расчищен участок и выполнена забивка пробных свай.
В текущем году состоится масштабная реконструкция теплосетей в областном центре. Основной объем будет выполнен в Северо-Западном районе города Курска.
На 48 улицах областного центра пройдут масштабные ремонтные работы, кроме того, будет проведена замена дорожного покрытия трассы в Поныровском районе.
Продолжается разработка проекта реконструкции улицы Ленина «от фасада до фасада».
В течении года планируется провести реконструкцию двух фонтанов: на площади Рокоссовского и улице Карла Маркса, также начнутся работы по проектированию объектов на Московской площади и улице Ленина. Запланировано проведение ремонта восьми памятников, посвященных Великой Отечественной войне.