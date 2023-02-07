С 13 февраля по 12 марта в российских школах пройдет Урок цифры на тему «Анализ в бизнесе и программной разработке».

Проект реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.На Уроке цифры дети получат представление об анализе данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ. Ученики 1-11-х классов в игровом формате познакомятся с профессиями, связанными с аналитикой данных, попробуют себя в решении типовых задач.7 февраля на сайте https://урокцифры.рф для педагогов пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками проекта.