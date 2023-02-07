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В Курске пройдёт благотворительная акция Международного фестиваля фильмов

С 13 по 17 февраля в Курске пройдёт благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

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Кинофестиваль проводит Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов.

В течение 5 дней будут показаны художественные и документальные фильмы – призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с режиссерами и актерами, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.

На киносеансы вход бесплатный по пригласительным билетам. Их можно получить с 7 февраля в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и КТЦ «Звездный».
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