С 13 по 17 февраля в Курске пройдёт благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

Кинофестиваль проводит Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов.В течение 5 дней будут показаны художественные и документальные фильмы – призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с режиссерами и актерами, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.На киносеансы вход бесплатный по пригласительным билетам. Их можно получить с 7 февраля в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и КТЦ «Звездный».