Гранты и конкуры для некоммерческих организаций Курской области

Совет муниципальных образований Курской области собрал список грантов и конкурсов для некоммерческих организаций:

До 6 февраля — конкурс национального проекта «Культура» для реализации НКО творческих проектов, которые направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ.До 15 февраля — грантовый конкурс по поддержке инициатив в области публичной дипломатии, принять участие могут некоммерческие неправительственные организации.До 19 февраля — Союз театральных деятелей России открывает приём заявок по программе сотрудничества «Центр поддержки русского театра за рубежом» на 2023 год.До 20 февраля — организации могут подать заявки на получение государственной поддержки (грантов) в области циркового искусства в 2023 году.До 27 февраля — конкурс студенческих научных объединений.До 15 марта — открывается новый сезон конкурса для НКО от Фонда президентских грантов.До 20 марта — второй грантовый конкурс ПФКИ 2023 года на проекты в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.