Гранты и конкуры для некоммерческих организаций Курской области
Совет муниципальных образований Курской области собрал список грантов и конкурсов для некоммерческих организаций:
До 15 февраля — грантовый конкурс по поддержке инициатив в области публичной дипломатии, принять участие могут некоммерческие неправительственные организации.
До 19 февраля — Союз театральных деятелей России открывает приём заявок по программе сотрудничества «Центр поддержки русского театра за рубежом» на 2023 год.
До 20 февраля — организации могут подать заявки на получение государственной поддержки (грантов) в области циркового искусства в 2023 году.
До 27 февраля — конкурс студенческих научных объединений.
До 15 марта — открывается новый сезон конкурса для НКО от Фонда президентских грантов.
До 20 марта — второй грантовый конкурс ПФКИ 2023 года на проекты в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.