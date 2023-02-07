Начало работ по ликвидации несанкционированных свалок запланировано на март

На совещании, под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, рассмотрели вопрос о несанкционированных свалках.

Обсудили вопрос заключения контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2023 году.«В марте планируем приступить к ликвидации объектов в городах Льгове, Обояни, Щигры и Курчатове. Уже ведется деятельность по обеспечению заключения контрактов. Общая стоимость работ составит порядка 1,2 млрд рублей», - рассказал министр природных ресурсов Константин Поляков.Также в регионе продолжается ликвидация полигона ТБО в Железногорске. Работы, стартовавшие в апреле 2022 года, идут с опережением графика, выполнено 60% от общего объема. Завершить ликвидацию полигона планируется в 2024 году.