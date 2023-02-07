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«РЖД» запускает дополнительные пассажирские поезда

В связи с повышенным спросом на перевозки в период празднования Дня защитника Отечества холдинг «РЖД» запускает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой.

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С 22 по 27 февраля будут курсировать 4 дополнительных пассажирских поезда:

● №217 Москва – Белгород (отправление из Москвы 22 февраля в 17:30, прибытие в Курск 23 февраля в 03:53);
● №229 Москва – Курск (отправление из Москвы 22 февраля в 20:59, прибытие в Курск 23 февраля в 12:50);
в обратном направлении:
● №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 18:05, прибытие в Москву 27 февраля в 05:07);
● №230 Курск – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 15:59, прибытие в Москву 27 февраля в 07:47).

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».
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