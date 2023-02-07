«РЖД» запускает дополнительные пассажирские поезда
В связи с повышенным спросом на перевозки в период празднования Дня защитника Отечества холдинг «РЖД» запускает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой.
● №217 Москва – Белгород (отправление из Москвы 22 февраля в 17:30, прибытие в Курск 23 февраля в 03:53);
● №229 Москва – Курск (отправление из Москвы 22 февраля в 20:59, прибытие в Курск 23 февраля в 12:50);
в обратном направлении:
● №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 18:05, прибытие в Москву 27 февраля в 05:07);
● №230 Курск – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 15:59, прибытие в Москву 27 февраля в 07:47).
Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».