В администрации Курска опубликовали список мероприятий на 8 февраля.

8 февраля в 10.00Водружение Красного знамени на здании бывшего Дворца пионеров8 февраля в 09.00Благотворительный кинопоказ «Баллада о солдате» (МБУК ЦД «Юность»)8 февраля09.00 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение» (МБУК ДСЦД «Сказка»)11.00 - Городской кинопроект «История России в кино. Образование через образ». (МБУК ДСЦД «Сказка»)13.00 - Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». (МБУК ДСЦД «Сказка»)8 февраляТоржественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. (Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)8 февраля в 10.00Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ДСЦД «Ассоль»)8 февраля в 10.00XХ городской детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» (отборочный этап). (МБУДО «Дворец детского творчества», ул. Сумская, 14)8 февраля в 11.00Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Родина»)8 февраля11.00 - Праздничная концертная программа хора «Ветераны Курска» «Неугасима память поколений». (МБУК ЦД «Юность»)11.30 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Юность»)8 февраля11.00 - Патриотический час «Вехи памяти и славы». (МБУК ЦД «Спутник»)12.00 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Спутник»)8 февраля в 12.00Возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма». (Парк «Солянка»)8 февраля в 12.15Военно-спортивная эстафета «Снежный десант». (Парк «Солянка»)8 февраля13.00 -Тематическая программа «И жизнь вернулась в город снова». (МБУК ЦНТ «Русь»)13.30 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦНТ «Русь»)8 февраля в 13.00Проект «Киноправда о войне». Встреча с создателями документального фильма «Курск. Возвращение», посвященная 10-летию его создания. (Выставочный центр «Курск-город воинской славы» МБУК ЦИКН)8 февраля в 13.00Патриотическая программа «К подвигу прикоснись» в Курском автотехническом колледже. (МБУК ГКЦ «Лира»)8 февраля в 14.00Праздничная программа «Курск. Возвращение». (МБУК КТЦ «Звездный»)8 февраля14.00 - Тематическая программа «Дорогой огненных лет». (МБУК ЦД «Мир»)14.40 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Мир»)8 февраля в 14.00Показательные выступления по самбо, посвященные 80-летию со дня освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков. (Совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени Н.А. Бредихина» в рамках посвящения в юноармейцы). (Проезд Сергеева, 14)8 февраля в 15.00Тематическая программа «Курск-город великой Победы». (МБУК ЦД «Родина»)8 февраля в 15.00Телемост «Пока мы живы – помнить надо» с участием УО «Рогачевский государственный педагогический колледж», ГУО «Рогаческий районный центр творчества детей и молодежи», МАУ ДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа». (МБУ ДО «Центр детского творчества», проезд Сергеева, 18)8 февраля в 16.00Встреча поколений «Нам есть чем гордиться», клубы «Ветеран» и «Лидер». Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ГКЦ «Лира»)