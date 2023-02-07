Сегодня Курск отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня куряне отмечают 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Именно в этот день, 8 февраля 1943 года, на территории Курска проходили ожесточенные бои. Солдаты Красной Армии боролись за каждый подвал, каждый дом, каждый клочок родной земли. Трудно переоценить героизм тех людей, которые, рискуя жизнью, шли вперед под пули врага. Ожесточенные бои в Курске продолжались до вечера 8 февраля. К ночи последние узлы сопротивления были подавлены, а в центре города на здании Дворца пионеров советские бойцы водрузили красный флаг.Горожане, не теряя времени, приступили к налаживанию мирной жизни. За 15 неимоверно тяжёлых месяцев оккупации в Курске были казнены более 2 тысячи человек, более 10 тысяч курян угнаны в Германию, еще столько же умерли от ран и болезней. Были разрушены все самые важные объекты городской инфраструктуры.Но уже 9 февраля начались восстановительные работы.