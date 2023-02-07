Сегодня Курск отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Сегодня куряне отмечают 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Горожане, не теряя времени, приступили к налаживанию мирной жизни. За 15 неимоверно тяжёлых месяцев оккупации в Курске были казнены более 2 тысячи человек, более 10 тысяч курян угнаны в Германию, еще столько же умерли от ран и болезней. Были разрушены все самые важные объекты городской инфраструктуры.
Но уже 9 февраля начались восстановительные работы.